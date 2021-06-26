В Германии сочли фатальным отказ Европы от саммита с Россией

Немецкая журналистка Сабина Шольт в эфире телеканала Das Erste назвала фатальным отказ Европы от совместного саммита с Россией. Отношения с Москвой нуждаются в перезагрузке.

По её словам, отношениям между ЕС и Россией необходима перезагрузка, поскольку Европа в последнее время общалась с Россией лишь с помощью санкций, и это оказалось бесполезно. Она подчеркнула, что с российским лидером Владимиром Путины уже общался американский коллега Джо Байден, президентам Германии и Франции стоит поступить аналогично.

Ситуация ухудшается расколом внутри Европы. Так, Франция и Германия пытаются начать диалог с Россией, а страны Восточной Европы выступают против. Журналистка подчеркнула, что европейцам необходимо отбросить разногласия и начать диалог с Россией.

Ранее главы Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон предложили Евросовету провести встречу европейских политиков с Путиным. Это предложение было исключено из коммюнике саммита ЕС после длительных переговоров, некоторые страны Восточной Европы заявили о готовности наложить вето на документ.

Позже Меркель заявила, что дискуссия была очень сложной и в итоге некоторым странам не удалось договориться. Политик призвала страны «быть смелее и проявлять больше храбрости» в вопросе одобрения участия России в саммите.