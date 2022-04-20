В ФРГ Шольцу предрекли отставку из-за поставок оружия Украине

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Украинский вопрос может стоить Олафу Шольцу поста канцлера в ФРГ. Его нежелание предоставлять Украине тяжёлое вооружение вызывает большое недовольство в бундестаге, сообщает Spiegel.

Издание отмечает , что политическая борьба в правящих кругах Германии обострилась. Так, резолюцию о предоставлении Украине тяжёлых вооружений намерен внести в парламент оппозиционный блок Христианско-демократический союз Германии/ Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС). Он сделает это уже на следующей неделе, если раньше на такой шаг не пойдёт Шольц.

Сторонников данной инициативы много и внутри правящей коалиции. Издание предполагает, что в бундестаге инициатива имеет шансы набрать большинство голосов.

Фактически это означает вопрос о доверии Шольцу большинства в бундестаге, — считает Spiegel.

Тем более что недовольных действиями канцлера хватает, заключили в издании.

Ранее Шольц заявлял, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны. При этом он добавил, что Германия продолжит оказывать финансовую и военную помощь Украине, правда, дальнейшие поставки будут зависеть от работы военное-промышленного комплекса страны.