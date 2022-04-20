В ФРГ Шольцу предрекли отставку из-за поставок оружия Украине

Украинский вопрос может стоить Олафу Шольцу поста канцлера в ФРГ. Его нежелание предоставлять Украине тяжёлое вооружение вызывает большое недовольство в бундестаге, сообщает Spiegel.
Издание
Сторонников данной инициативы много и внутри правящей коалиции. Издание предполагает, что в бундестаге инициатива имеет шансы набрать большинство голосов.
Фактически это означает вопрос о доверии Шольцу большинства в бундестаге, — считает Spiegel.
Тем более что недовольных действиями канцлера хватает, заключили в издании.
Ранее Шольц заявлял, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны. При этом он добавил, что Германия продолжит оказывать финансовую и военную помощь Украине, правда, дальнейшие поставки будут зависеть от работы военное-промышленного комплекса страны.