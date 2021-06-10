Байден поговорит с Меркель на саммите G7

https://static.news.ru/photo/565953ac-c9df-11eb-8427-96000091f725_660.jpg Ангела Меркель Фото: Janine Schmitz/photothek.de/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден могут провести переговоры на полях саммита Группы семи (G7), но договорённости об этом пока нет, рассказал высокопоставленный источник в ведомстве канцлера, сообщают «Известия».

Мы планируем такие встречи также и для канцлера, договорённостей в настоящее время нет, это касается и вопроса двухсторонней встречи канцлера ФРГ с президентом Байденом, — пояснил источник.

Он подчеркнул, что планирование таких встреч обычно длится до последний минуты. Источник отметил, что тема реализации проекта «Северный поток — 2» вряд ли будет обсуждаться на саммите, поскольку переговоры по газопроводу «идут на другом уровне».

Саммит Группы семи пройдёт в традиционном формате с 11 по 13 июня в городе Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл. В мероприятии также примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.

3 июня советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и помощник канцлера ФРГ Ангелы Меркель Ян Хеккер обсудили Россию, Украину и Иран. Поводом для встречи явилась необходимость обсуждения тесного сотрудничества двух стран по некоторым региональным и глобальным вопросам.