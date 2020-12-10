В ФРГ рассказали, когда ждать ответа на запрос по отравлению Навального

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В Берлине прокомментировали ситуацию с запросами от России по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Ответы находятся в компетенции МИД ФРГ и федерального ведомства по делам юстиции страны.

Как заявил официальный представитель управления сената Берлина по вопросам юстиции Себастьян Брукс, запрос будет когда-нибудь закрыт.

Акты будут закрыты, и исхожу из того, что тогда МИД ФРГ предоставит информацию, — цитирует его РИА Новости.

Брукс добавил, что после рассмотрения российских запросов решение об ответе будет принимать федеральное ведомство по делам юстиции и МИД. РФ к настоящему моменту направила в ФРГ уже четыре запроса по Навальному. Ответа ни на один из них пока не последовало.

Ранее посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр заявил, что ответ на запрос от России о правовой помощи по делу Навального по нормам международного права требует длительного времени. Может быть, несколько лет. При этом, по его словам, Москва на аналогичные запросы отвечает также не быстро.

Оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия. В Евросоюзе заявили, что отравление стало возможно «только с согласия администрации президента» и при участии ФСБ России.

Как сообщал NEWS.ru, ЕС ранее ввёл санкции в отношении шести российских чиновников и одного научно-исследовательского института из-за отравления Навального. До этого в Организации по запрещению химического оружия сообщили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы.