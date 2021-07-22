В ФРГ призвали Россию и Украину урегулировать конфликт в Донбассе

Россия и Украина должны полностью реализовать решение парижского саммита от декабря 2019 года, чтобы улучшить ситуацию для жителей востока Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Германии.

В немецком внешнеполитическом ведомстве отметили активизацию боестолкновений на востоке Украины. Дипломаты призвали стороны конфликта соблюдать перемирие.

В последнее время мы снова наблюдаем активизацию боевых действий и рост числа жертв, в том числе среди гражданского населения, — заявили в МИД Германии.

Перемирие остаётся обнадёживающим сигналом о том, что мир возможен. Необходимо, чтобы ответственные за принятие решений лица проявили политическую волю к этому, отметили дипломаты.

Мы призываем Россию и Украину полностью реализовать решения саммита в Париже от декабря 2019 года, чтобы добиться заметного улучшения ситуации для жителей востока Украины, — говорится в сообщении.

Берлин призвал Москву заниматься конструктивными действиями по урегулированию конфликта. Дипломаты считают, что российская сторона должна способствовать открытию переходов на линии соприкосновения, а также способствовать запуску процесса разминирования и отвода тяжёлых вооружений. В МИД Германии убеждены, что Украина должна выполнить обязательства в части реализации формулы Штайнайера в своё законодательство. Минские соглашения вновь названы незаменимой основой урегулирования конфликта.

Ранее замглавы администрации президента Дмитрий Козак предостерёг Украину от вторжения в Донбасс. По его словам, если в регионе продолжат править бал люди, устраивающие националистические силовые акции на улицах Киева, то подобное станет трагедией. Козак подчеркнул, что попытки разрешить конфликт на юго-востоке Украины будет иметь разрушительные последствия для Киева.