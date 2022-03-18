Глава Конфедерации профсоюзов ФРГ предрёк экономический кризис в мире
Глава Конфедерации профсоюзов ФРГ Хоффман предрёк кризис в мире из-за ситуации на Украине
Антон Соловьев
Антон Соловьев
13:50, 20 марта 2022
Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press
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Мир может находиться на пороге глобального экономического кризиса из-за ситуации на Украине, заявил в интервью газете Berliner Morgenpost председатель Конфедерации профсоюзов Германии Райнер Хоффман. Он отметил, что состояние всемирной экономической системы напрямую зависит от сложившейся обстановки и крайне нуждается в экстренных мерах поддержки.
Мы должны использовать все инструменты, чтобы предотвратить глобальный экономический кризис. В Германии более лёгкий доступ к краткосрочным пособиям должен был быть продлён после июня. То же самое относится к экономической помощи. А на уровне ЕС, как и во время пандемии, мы должны создать новый фонд восстановления — с европейскими облигациями для финансирования, — сказал Хоффман.
Ранее эксперты из французского издания Le Monde заявили, что события на Украине замедлят восстановление мировой экономики, ослабевшей после пандемии коронавируса, и могут навсегда изменить её.
По информации газеты, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует сокращение роста мирового ВВП на один процентный пункт и рост инфляции на 2,5 процентных пункта.
Бенефициар международного производителя удобрений «Еврохим» Андрей Мельниченко ранее сообщил, что если конфликт на Украине не будет остановлен, мир может столкнуться с глобальным продовольственным кризисом.
Он отметил, что из-за быстрого роста цен на удобрения многие фермеры больше не смогут позволить себе использовать подкормку для почвы. По мнению эксперта, это в ближайшее время приведёт к нехватке продовольствия.