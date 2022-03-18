Глава Конфедерации профсоюзов ФРГ предрёк экономический кризис в мире

Мир может находиться на пороге глобального экономического кризиса из-за ситуации на Украине, заявил в интервью газете Berliner Morgenpost председатель Конфедерации профсоюзов Германии Райнер Хоффман. Он отметил, что состояние всемирной экономической системы напрямую зависит от сложившейся обстановки и крайне нуждается в экстренных мерах поддержки.

Мы должны использовать все инструменты, чтобы предотвратить глобальный экономический кризис. В Германии более лёгкий доступ к краткосрочным пособиям должен был быть продлён после июня. То же самое относится к экономической помощи. А на уровне ЕС, как и во время пандемии, мы должны создать новый фонд восстановления — с европейскими облигациями для финансирования, — сказал Хоффман.

Ранее эксперты из французского издания Le Monde заявили, что события на Украине замедлят восстановление мировой экономики, ослабевшей после пандемии коронавируса, и могут навсегда изменить её.

По информации газеты, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует сокращение роста мирового ВВП на один процентный пункт и рост инфляции на 2,5 процентных пункта.

Бенефициар международного производителя удобрений «Еврохим» Андрей Мельниченко ранее сообщил, что если конфликт на Украине не будет остановлен, мир может столкнуться с глобальным продовольственным кризисом.

Он отметил, что из-за быстрого роста цен на удобрения многие фермеры больше не смогут позволить себе использовать подкормку для почвы. По мнению эксперта, это в ближайшее время приведёт к нехватке продовольствия.