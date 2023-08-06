В ФРГ потребовали передать ВСУ ракеты Taurus: в чем их опасность для России

Фото: axesofevil2000/Public domain/via Wikimedia Commons

Ракета Taurus

Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц заявил, что дальнобойные крылатые ракеты Taurus необходимо передать ВСУ. Какую опасность это вооружение представляет для российской армии?

По словам Шварца, контрнаступление ВСУ застопорилось, а у Киева нет серьезной авиации для поддержки, поэтому украинской армии необходимо направить крылатые ракеты Taurus.

«Я вижу дежавю. Как и в вопросе поставок танков, мы сейчас отказываемся от передачи важной техники, которая в конечном счете, по всей видимости, все же будет предоставлена», — заявил парламентарий.

Когда была создана крылатая ракета Taurus

Разработка ракеты началась в 1994 году немецкой компанией Daimler-Benz Aerospace вместе со шведским концерном Bofors. Taurus создавалась на базе авиационной кассеты DWS39, которая имеет дальность полета примерно восемь километров, а также содержит 24 осколочных и кумулятивных боеприпаса.

Правительство Германии решило выделить порядка $335 млн на закупку нового вооружения, не дождавшись окончания завершения разработки. Первые испытания прошли в 1999 году.

Какие характеристики имеет Taurus

Длина ракеты — 5100 мм; ширина — 1080 мм; размах крыла — 2064 мм; масса — 1360 кг (заправленная); масса боевой части — 481 кг; головка самонаведения — инфракрасная ГСН с сенсором высокого разрешения и автоматическим распознаванием целей; двигатель — ТРД Williams International P8300-15; максимальная дальность — 500 км; скорость полета — 0,6–0,95 Маха; носители — Panavia Tornado, McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, Saab JAS 39 Gripen.

Опасны ли ракеты Taurus для России

Военный обозреватель Алексей Суконкин объяснил, что главная опасность немецкой ракеты заключается в том, что она умеет летать на очень низкой высоте, поэтому средства ПВО могут ее не заметить.

«Это опасно, но, если ее заметят, ее могут сбить любые ЗРК, но тут нюанс: если она идет низко, ее могут не заметить, особенно при выборе определенного маршрута, используя слепые зоны ПВО. Это главная ее опасность», — рассказал военный эксперт.

Также Суконкин обратил внимание, что почти любой самолет может нести ракету Taurus, если его модифицировать.

«В теории, если мы говорим о теории, крылатую ракету с габаритами Taurus может нести любой украинский самолет, если попытаться адаптировать машину: и Су-24, и Су-25, и Су-27, и МиГ-29. Причем МиГ-29 две ракеты потащит, Су-27 четыре точно сможет вытащить», — подчеркнул военный обозреватель.

Политолог Александр Сосновский в эфире «Вестей ФМ» отметил, что если немецкие ракеты будут поставлены Украине, то весь мир окажется в подвешенном состоянии, потому что Taurus легко устанавливаются на истребители F-16 и Eurofighter. Этих самолетов сейчас достаточно много у Германии, подчеркнул аналитик.

«Это значит, что при небольшом давлении со стороны Украины, как это было с Leopard, весь мир может оказаться перед ситуацией, когда несколько самолетов Eurofighter или F-16, о которых так много говорят, через некоторое время окажутся на Украине с крылатыми ракетами Taurus», — высказался политолог.

Почему Германия пока не готова поставить эти ракеты ВСУ

Киев официально запросил у ФРГ дальнобойные крылатые ракеты Taurus 26 мая этого года. Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем обсуждал вопрос поставок.

Позднее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не готова предоставить ВСУ ракеты Taurus.

«Наши ракеты имеют особую дальность, и мы, как и прежде, придерживаемся позиции, что это [поставки ракет Taurus Украине] не относится к нашим первостепенным приоритетным задачам», — сказал Писториус.

Читайте также:

Фон дер Ляйен призвала удвоить помощь Украине

В Киеве объяснили, почему не могут закупать БПЛА у Китая

Шольц: в советские времена Украина была самостоятельным государством