В ФРГ поддержали Россию в вопросе нерасширения НАТО

Россия имеет право требовать у НАТО, чтобы приём Украины в Альянс был заблокирован, заявил РИА Новости, комментируя состоявшееся заседание Совета РФ — НАТО, депутат бундестага ФРГ, член комитета по международной политике Штеффен Котре («Альтернатива для Германии»).

Хорошо, что участники заседания Совета Россия — НАТО друг с другом разговаривают. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок также указала на то, что дипломатия играет главную роль, так оно и есть, — сказал Котре.

Он добавил , что доверие в отношениях будет пошагово восстановлено.

Россия после окончания холодной войны была взята в клещи, расширение НАТО на восток произошло вопреки договорённостям, НАТО приблизилась к российским границам, США открыли повсюду базы. У РФ справедливо возникает тошнотворное чувство, она имеет право настаивать на том, чтобы Украина сейчас не досталась НАТО, — заявил депутат бундестага.

Ранее сообщалось, что процесс расширения Североатлантического альянса несёт в себе неприемлемые риски для России, которым Москва будет противостоять. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО.

По словам Грушко, расширение НАТО «создаёт для России неприемлемые риски, которым она будет противостоять». Замминистра заявил, что Альянс должен предоставить Москве юридические гарантии нерасширения на восток. Грушко также отметил, что США и их союзники пытаются добиться превосходства во всех сферах и на всех возможных театрах военных действий.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.