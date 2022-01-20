В ФРГ отказались от оплаты компенсации без признания «Северного потока — 2»
Сона Рустамова
Сона Рустамова
10:09, 21 января 2022
Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
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Германия не имеет обязательств платить компенсацию, в случае если регулятор признает «Северный поток — 2» несоответствующим праву ЕС, сообщил министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью журналу Der Spiegel. По его словам, после возобновления сертификации будет приниматься соответствующее решение.
Федеральное сетевое агентство в настоящее время приостановило сертификацию. Когда она возобновится, то будет решаться, есть ли условия для выдачи разрешения [на прокачку газа] в соответствии с германскими и европейскими правилами. Если нет, то не будет подлежащих выплате компенсаций, — сказал Хабек.
Ранее премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг высказалась за скорейшую сертификацию «Северного потока — 2». По мнению политика, ФРГ необходимо сосредоточиться на критическом диалоге и экономическом взаимодействии с Россией.
До этого немецкий политолог Александр Рар заявил, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым признала заинтересованность Германии в российском газе. До этого она выступала против запуска газопровода «Северный поток — 2», однако, по словам специалиста, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу удалось её переубедить.