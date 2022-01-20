В ФРГ отказались от оплаты компенсации без признания «Северного потока — 2»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире немецкого телеканала ZDF заявил, что США неоднократно говорили России о готовности сотрудничать в различных сферах. По его словам, существует множество направлений для совместной работы двух стран.

Мы должны вместе работать во многих сферах, <...> будь то изменение климата, коронавирус или влияние новых технологий, — сказал Блинкен. Он подчеркнул, что НАТО неоднократно протягивала России руку, чтобы построить...