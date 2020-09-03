В ФРГ опровергли заявления Лукашенко о фальсификации отравления Навального

https://static.news.ru/photo/3a9b065a-ee08-11ea-97f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Власти Германии назвали неправдой заявление Александра Лукашенко о фальсификации данных об отравлении Алексея Навального. Такую версию случившегося с оппозиционером белорусский президент ранее представил российскому премьер-министру.

Утверждение господина Лукашенко, разумеется, является неправдой, — заявили ТАСС в кабмине ФРГ и отметили, что к сделанным накануне по теме Навального канцлером Ангелой Меркель, главой МИД Хайко Маасом и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявлениям «нечего добавить».

Сегодня на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным глава Белоруссии сообщил, что его разведка перехватила переговоры между официальными лицами Варшавы и Берлина, в которых шла речь о ситуации с российским оппозиционером. Из этих данных, заявил Лукашенко, следует, что «никакого отравления Навального не было». По его словам, информацию об этом вбросили, чтобы «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси». Данные разведки белорусский лидер пообещал передать в ФСБ.

Накануне вечером правительство Германии заявило, что на Навального была совершена атака с помощью химического нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». К такому выводу пришли военные токсикологи, проводившие анализы по запросу берлинской клиники, где сейчас находится россиянин.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала эту информацию «ошеломляющей», она считает, что это была попытка убийства и что российского оппозиционера пытались «заставить замолчать». Также она призвала российское правительство к ответу.

На это МИД РФ заявил, что официальный Берлин не предоставил Москве никаких доказательств сказанного. А представитель НИИ скорой помощи имени Склифосовского заявил, что сотрудники института не нашли в пробах, взятых изначально у Алексея Навального, следов отравляющих веществ из группы фосфорорганических соединений (к ним относится «Новичок»).