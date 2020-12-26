В ФРГ началась массовая вакцинация от коронавируса

https://static.news.ru/photo/f2016668-4835-11eb-8d9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовая вакцинация от COVID-19 началась в Германии 27 декабря. При этом первыми прививают пожилых и работников домов престарелых.

Ранее сообщалось, что 26 декабря первую вакцину получила 101-летняя Квойцалла из земли Саксония-Анхальт. Но это было сделано в порядке исключения.

Однако и в первый день вакцинации граждане старше 80 лет, постояльцы домов престарелых и их обслуживающий персонал стали первой приоритетной группой в Германии. Прививки проводятся в самих домах престарелых, для этого туда выезжают мобильные группы.

Первой инфицированной было 101 год, следующие также были старше 100 лет, таким образом, трое первых инфицированных были старше 100 лет, — цитирует Welt сенатора Берлина по здравоохранению Дилек Калайчи.

Она добавила, что у первой вакцинированной всё хорошо, она перенесла вакцинацию с успехом и не почувствовала боли. При этом в доме престарелых в Берлине, который посетила сенатор, из 97 постояльцев сделать вакцину согласились 90 человек.

Как писал NEWS.ru, в доме престарелых в бельгийском Моле скончались не менее 18 проживавших там человек. Это произошло после визита больного коронавирусом аниматора.