В ФРГ исключили вступление Украины «в какие-либо альянсы»

Вопрос о принятии Украины в какие-либо альянсы в данный момент не обсуждается, сообщил официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт, передаёт ТАСС. По словам политика, пока об этом нет даже и речи.

Каждая страна может сама решать, в какой союз она хочет вступать, в тесной координации с конкретным альянсом. Несмотря на это, я хочу чётко сказать, что к настоящему моменту вступление в какой-либо альянс Украины не обсуждается, — заявил Хебештрайт.

Ранее бывший советник украинского президента Валерий Ивасюк заявил, что вступление Украины в НАТО невозможно, пока существует Россия. Скорее Альянс прекратит своё существование, чем в него примут Киев, отметил он.

В Москве называют красными линиями расширение НАТО на восток и размещение наступательных вооружений на территории Украины. Для урегулирования данного вопроса Москва предложила США и Альянсу подписать соглашения о гарантиях безопасности. Тексты соглашений переданы на рассмотрение противникам России.

В ночь на 31 декабря прошлого года президент России Владимир Путин и его коллега Джо Байден провели телефонные переговоры, которые длились 50 минут. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Кремль доволен состоявшимся контактом президентов двух стран, в целом направленность разговора была конструктивной.