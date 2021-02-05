ФРГ и Франция считают высылку дипломатов из РФ неоправданной

https://static.news.ru/photo/2b49a274-67ca-11eb-83d9-96000091f725_660.jpg Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Германии и Франции заявили, что считают высылку дипломатов Евросоюза из России неоправданной. Соответствующее заявление сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам виртуального заседания Совета по обороне и безопасности двух государств.

Мы приняли к сведению информацию о высылке немецкого, шведского и польского дипломатов из Москвы. <...> Мы считаем, <...> что это очередное проявление отхода от принципов верховенства права, которое сейчас можно наблюдать в России, — цитирует РИА Новости Меркель.

Ранее стало известно, что российские власти высылают трёх дипломатов от Польши, Швеции и Германии за присутствие на несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального. Представители дипмиссий были высланы во время пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Несогласованные акции протеста прошли в российских городах, включая Москву, 23 и 31 января, а также 2 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не сравнивать задержания демонстрантов на этих акциях с репрессиями. Он подчеркнул, что граждане выходят на улицы по своей воле либо становятся жертвами подстрекателей, но они участвуют в незаконных мероприятиях и заслуженно задерживаются силовиками.

Ранее NEWS.ru писал, что одного из российских дипломатов в Польше могут выслать в качестве ответной меры. Об этом сообщил посол РФ в республике Сергей Андреев.

Позднее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с осуждением высылки европейских дипломатов из России и призвал Москву изменить это решение.