В ФРГ экологи захотели наказать BMW и Mercedes-Benz

Природоохранная организация Германии Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала иски против двух крупнейших автопроизводителей — BMW и Mercedes-Benz — с требованием снизить выбросы СО2 от их автомобилей. В противном случае компании ждёт наказание. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление экологов.

Ещё 2 сентября DUH обратилась в компании с требованием обеспечить адекватную защиту климата от парниковых газов, выделяющихся их автомобилями, а также к 2030 году перейти на другой тип двигателей, отказавшись от двигателей внутреннего сгорания. Тем не менее автопроизводители отвергли эти требования.

У нас есть фундаментальное право на защиту климата. И не только государство должно уважать это право, оно также должно соблюдаться крупными корпорациями, которые несут ответственность за выбросы CO2, — заявил адвокат экологов Ремо Клингер.

Ранее немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe направила повторный запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии с требованием оценить влияние российского газопровода «Северный поток — 2» на окружающую среду с точки зрения экологии. Предыдущее решение ведомства экоактивистов не удовлетворило.