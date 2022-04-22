В Fox News предложили проверить счета Зеленского

Решение президента США Джо Байдена об отправке помощи Украине вызвало возмущение у ведущего Fox News Такера Карлсона. Журналист призвал власти проверить финансы украинского президента Владимира Зеленского.
Карлсон
Сегодня министр финансов объявил, что они передали полмиллиарда на зарплаты украинским бюджетникам. Разве нам не следует сначала провести аудит финансов Зеленского? — задался вопросом журналист.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно $7 млрд в месяц, чтобы компенсировать экономические потери. Потери Украины в результате спецоперации России глава украинского государства оценил в $550 млрд.