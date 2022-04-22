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В Fox News предложили проверить счета Зеленского

Ведущий Fox News Карлсон предложил проверить счета Зеленского перед отправкой помощи Киеву
23:13, 22 апреля 2022
В Fox News предложили проверить счета Зеленского Владимир Зеленский Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Решение президента США Джо Байдена об отправке помощи Украине вызвало возмущение у ведущего Fox News Такера Карлсона. Журналист призвал власти проверить финансы украинского президента Владимира Зеленского.

Карлсон напомнил о заявлении властей страны, что они не могут отследить оружие, которое отправляют Киеву. При этом за неделю Вашингтон отправил Украине более $1 млрд, хотя в самих США инфляция растёт и уже достигла максимального уровня за многие десятилетия.

Сегодня министр финансов объявил, что они передали полмиллиарда на зарплаты украинским бюджетникам. Разве нам не следует сначала провести аудит финансов Зеленского? — задался вопросом журналист.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно $7 млрд в месяц, чтобы компенсировать экономические потери. Потери Украины в результате спецоперации России глава украинского государства оценил в $550 млрд.

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