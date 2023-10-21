В Forbes Russia прокомментировали информацию о покупке холдинга Мусаевым РБК: в Forbes Russia не знают о покупке всего медиахолдинга Мусаевым

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В Forbes Russia нет информации о покупке глобального медиахолдинга Forbes российским бизнесменом Магомедом Мусаевым, заявил РБК директор по развитию издания Дмитрий Озман. Данные о возможной сделке появились в американской прессе, стоимость контракта оценивают в сотни миллионов долларов.

Я руковожу в том числе пиаром российского Forbes, внутри о сделке нам ничего не известно. В личном разговоре он (Мусаев. — NEWS.ru) не комментирует этот вопрос, — приводит издание слова Озмана.

Washington Post утверждает, что Мусаев в июне, находясь в Нью-Йорке, сообщил партнерам о покупке «глобального Forbes». Издание написало, что финальная сделка должна состояться в ноябре, ее оценочная стоимость — $800 млн.

Российский Forbes Мусаев приобрел летом 2018-го, погасив долги издания на более чем 364 млн рублей. Так называемый глобальный Forbes был основан в 1917 году и издается в настоящее время в 76 странах. В России журнал выпускается с 2004 года.

В начале октября журнал Forbes представил рейтинг самых прибыльных компаний России в 2022 году, первое место, как и в предыдущий раз, занял «Газпром». По итогам прошлого года компания заработала 1,3 трлн рублей чистой прибыли.

На втором месте оказалась компания «Ямал СПГ» с чистым доходом в размере 840,2 млрд рублей. Замкнула тройку лидеров «Роснефть» — 812 млрд рублей. В топ-5 вошли также нефтяная компания ЛУКОЙЛ, сумевшая заработать 790 млрд рублей и НОВАТЭК с 640,4 млрд рублей. Далее в списке значатся «Норильский никель» (429,3 млрд рублей), «Татнефть» (284,9 млрд рублей), «Сахалинская энергия» (283,9 млрд рублей), Сбербанк (270,5 млрд рублей), «Фосагро» (184,7 млрд рублей).