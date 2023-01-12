В Финляндии заявили, что Украина получит танки при определенных условиях Президент Финляндии: Украина получит танки в небольших количествах

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его страна передаст ВСУ танки Leopard, если появится совместный европейский проект помощи Украине. В разговоре с агентством STT он пояснил, что количество переданных бронемашин не будет большим, поскольку Финляндия граничит с Россией и пока что не является членом НАТО.

Если будет создан совместный европейский проект по оказанию помощи Украине, то потребуется и вклад Финляндии. <...> Однако количество переданной бронетехники не может быть большим, поскольку Финляндия граничит с Россией и еще не является государством — членом НАТО, — сказал Ниинистё.

Ранее издание Politico со ссылкой на чиновника из Парижа писало, что Париж и Варшава подталкивают Берлин к отправке на Украину танков Leopard. Франция хочет добиться от Германии такого решения до начала саммита двух стран, который пройдет во второй половине января.

Собеседник журналистов пояснил, что с целью «нарушить табу» на передачу Украине западных танков выступил президент Франции Эммануэль Макрон. На прошлой неделе он объявил об отправке в Киев французских бронированных боевых машин, чтобы «немцы двинулись».