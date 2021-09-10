В Финляндии вакцину от COVID-19 протестируют на детях от шести месяцев

Финские медики собираются тестировать новую вакцину на детях от шести месяцев до 12 лет. Проводится набор желающих по заказу компании Pfizer. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что исследование проводится также в Испании, Польше и США. К тестированию допускаются только здоровые дети.

У детей не должно быть снижающего иммунитет заболевания, синдрома мультисистемного воспаления или аллергической реакции на вакцины, — сказано в сообщении.

После исследований применение препарата должно быть одобрено Европейским агентством лекарственных средств. При одобрении вакцинация данной группы населения может стартовать в начале будущего года.

Ранее американские учёные установили, что непривитые от коронавируса умирают в 11 раз чаще вакцинированных в случае заражения. Исследование проводилось более чем на 600 тысячах пациентов.

Случаи заболевания проанализировали специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Непривитые также в 4,5 раза чаще заражаются коронавирусом и в 10 раз чаще нуждаются в госпитализации.