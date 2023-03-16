В Финляндии удивились очередному требованию Украины Demokraatti: в Финляндии удивились требованию Украины о передаче ей поездов Allegro

Фото: Seppo Samuli / www.imago-images.de / Global Lool Press

Власти Финляндии удивились очередным новым запросом Киева передать ему поезда Allegro, которые курсировали между Хельсинки и Санкт-Петербургом, пишет газета Demokraatti. В издании отметили, что формально поезда принадлежат Финляндии лишь наполовину, так как также принадлежат компании «Карельские поезда». По словам автора статьи, в случае удовлетворения этой просьбы руководство страны нарушит принцип охраны собственности и «развяжет России руки» для национализации финской собственности на своей территории.

Заявление Украины о желании использовать находящиеся в Финляндии скоростные поезда Allegro поразило руководство Финляндии. Однако письменный запрос, переданный делегации премьер-министра страны, является серьезным документом, государству нужно дать официальный ответ, — сказано в публикации.

По мнению журналистов, данный запрос Украины является «тщательно продуманным стратегическим ходом».

Ранее британская газета Telegraph со ссылкой на европейские источники написала, что французское руководство обвинили в торможении плана Евросоюза (ЕС) по пополнению запасов артиллерийских снарядов Украины. Отмечается, что Париж требует, чтобы сделка на два миллиарда евро по совместной закупке оружия досталась компаниям, которые держат свои производства в Европе. Греция и Кипр поддержали Францию, чтобы не допустить участия турецких компаний в торгах за контракты.