В Финляндии сообщили о применении НАТО пятой статьи устава из-за Украины Финский политолог Бекман: при поставках оружия Киеву НАТО применило пятую статью устава

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Запад поставляет оружие на Украину в рамках применения пятой статьи устава НАТО. Такое мнение высказал в беседе с порталом «Украина.ру» финский политолог Йохан Бекман. По его мнению, такие поставки незаконны из-за внеблокового статуса Киева.

Поставка оружия странами НАТО на Украину — это и есть применение пятой статьи устава НАТО о взаимной обороне всех членов Альянса. <...> Страны Запада и так действуют, как будто Украина — в НАТО, — сказал Бекман.

По его мнению, таким образом Североатлантический альянс сделал Украину саму по себе оружием против России. При этом оружейные поставки политолог называет незаконными из-за внеблокового статуса страны.

Согласно статье 5 устава НАТО, «вооруженное нападение на одну (договаривающуюся сторону) или несколько из них в Европе или Северной Америке будут рассматриваться как нападение на них в целом».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что нельзя допустить прямой конфронтации НАТО с Россией. Политик при этом отметил, что Германия в качестве страны — члена Североатлантического альянса продолжит поддерживать Украину. По его словам, Берлин «тщательно взвешивает» каждый шаг.