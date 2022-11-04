В Финляндии оценят введение полного запрета на недвижимость для граждан РФ Минобороны Финляндии рассмотрит дополнительные ограничения на операции с недвижимостью граждан РФ

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Министерство обороны Финляндии запустило специальный проект по изучению вопроса введения дополнительных ограничений на операции с российской недвижимостью, сообщает пресс-служба ведомства. В ведомстве рассмотрят возможность полного запрета на любые операции с недвижимостью для граждан РФ. Первая часть доклада будет обнародована 19 декабря 2022 года.

4 ноября 2022 года Минобороны инициировало проект по изучению необходимости дополнительных ограничений на сделки с российской недвижимостью. Следственная группа также изучает полный запрет и другие требования ограничительных мер и их последствия. Кроме того, в рамках проекта изучаются другие возможные альтернативы развития надзора за владением недвижимостью за пределами территории ЕС, — говорится в сообщении.

Если комиссия сочтет необходимым введение новых ограничений в отношении россиян, то власти Финляндии могут запустить отдельные законодательные проекты, уточняет пресс-служба.

Ранее власти Финляндии усилили ограничения на покупку земельных участков под предлогом обеспечения национальной безопасности, это коснулось и россиян. По словам российского торгпреда в Хельсинки Антона Логинова, с 2020 года для приобретения земельных участков негражданами Евросоюза требуется лицензия от Минобороны. Теперь в эти нормы было предложено внести ряд изменений и дополнений.

Логинов отметил, что российская сторона изначально считала лицензирование административным барьером, созданным в том числе для компаний с российскими инвестициями, которые активно работают на востоке Финляндии. При этом многие россияне из Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга владеют частной недвижимостью в Финляндии, где предпочитают отдыхать.