https://static.news.ru/photo/885bf586-516c-11ea-afac-fa163e074e61_660.jpg Фото: maavoimat/facebook.com

Глава Министерства обороны Финляндии Антти Кайкконен рассказал, что рабочая группа парламента страны в скором времени приступит к подготовке реформы оборонительных сил. Руководитель ведомства выразил готовность начать призывать в армию женщин.

Сейчас гражданки Финляндии могут служить добровольно, однако не участвуют в призыве.

Следует рассмотреть вопрос. В ходе призыва можно было бы рассказать о возможностях, которые служба в армии предлагает, — цитирует слова министра yle.

Предложение Кайкконена поддержали в Союзе резервистов. Там считают, что женщины могли бы стать отличными солдатами. У многих из них есть знания в области кибербезопасности. Ежегодно в Финляндии военную службу проходят около 20 тысяч человек, из них женщин — около тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2020 году на Украине призыв на срочную службу в армию будет осуществляться на добровольной основе для 18-19-летних юношей. Для тех, кто достиг 20-летнего возраста, он будет обязательным.