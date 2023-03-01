В ФБР назвали причину начала пандемии COVID-19 Директор ФБР Рэй: причиной пандемии COVID-19 стала утечка из лаборатории в Ухане

Фото: FBI / Global Look Press

Директор ФБР Кристофер Рэй рассказал телеканалу Fox News, что причиной пандемии COVID-19 стала утечка из лаборатории в Ухане. По его словам, в ведомстве данная версия рассматривается в качестве основной. Он добавил, что китайское правительство препятствует установлению причин пандемии.

ФБР уже в течение какого-то времени оценивает, что источником пандемии наиболее вероятно стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухане, — сказал Рэй.

Глава ведомства отметил, что ФБР сотрудничает с союзниками по этому вопросу. Он при этом не смог предоставить доказательства своих утверждений.

Ранее представитель МИД КНР Мао Нин призвала прекратить дискредитировать Китай и политизировать вопрос происхождения коронавируса, заявляя о возможной утечке COVID-19 из китайской лаборатории. По ее словам, совместная научная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая пришла к выводу, что такое происхождение коронавируса маловероятно, и с этим выводом согласились в международном сообществе и научной среде.

Учёные во всем мире по-прежнему не пришли к единому мнению по поводу происхождения COVID-19. Одни специалисты утверждают, что он «утёк» из лаборатории Ухани, другие настаивают на версии животного происхождения.