В ФАО рассказали, можно ли заменить поставки зерна из России и с Украины ФАО: заменить поставки зерна из России и с Украины в ближайшее время нельзя

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В мире нет стран, которые в краткосрочной перспективе могли бы заменить продовольственные поставки из России и с Украины, заявил РИА Новости директор офиса продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков. По его словам, доля России и Украины на мировом рынке зерна превышает 30%, и от их поставок зависят многие страны Африки, а также Израиль, Иран, Ливия, Пакистан и Саудовская Аравия. А такие страны, как Азербайджан, Армения, Грузия и Монголия, полностью зависят от поставок зерна из России.

Посмотрите, даже Индия, которая стала торговать излишками своей пшеницы, быстро спохватилась и ввела ограничения, потому что иначе ей бы не хватило зерна для удовлетворения собственных потребностей. Поэтому нужно разблокировать и украинский экспорт, и российский, — подчеркнул Кобяков.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что глобальный продовольственный кризис не будет решён, если не вернуть на мировые рынки сельскохозяйственную продукцию из России и Украины. По его словам, представители ООН и сам Гутерриш ведут в столицах заинтересованных стран переговоры по достижению пакетной договорённости, которая позволит обеспечить возобновление экспорта зерна с Украины, а также продовольствия и удобрений из России.