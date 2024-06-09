В ФАО предупредили о усугублении голода в 17 странах мира Эксперт Кобяков: ситуация с продовольствием может усугубиться в 17 странах мира

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Ситуация с продовольствием может усугубиться еще в 17 странах мира, заявил РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков. По его словам, в их числе Йемен, Судан, Южный Судан, сектор Газа и целый ряд других африканских стран, которые затронуты вооруженными конфликтами и подвержены изменениям климата.

Есть документ по числу голодающих — это издаваемый совместно со Всемирной продовольственной программой документ так называемых горячих точек голода…. Такой доклад вышел на днях, и там прогнозируется, что при сохранении нынешних тенденций ситуация с продовольствием может усугубиться еще в 17 странах мира, — сказал он.

Ранее сообщалось, что российские поставщики Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН столкнулись с ограничениями в допуске к тендерам на поставку продовольствия. Речь идет о программе, в рамках которой продовольствие закупается и передается в нуждающиеся страны как гуманитарная помощь — Москва передавала продукты в течение последних 20 лет, они покрывали до 20% от всего объема поставок организации.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что ООН давно превратилась в инструмент западных политиков, о чем свидетельствует и расположение штаб-квартиры в Нью-Йорке. Парламентарий отметил, что запрет России со стороны организации кормить голодающих детей в Африке только доказывает это.