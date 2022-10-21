В ФАО ООН заявили о начале продовольственного кризиса задолго до Украины Представитель ФАО ООН Кобяков: 200 млн человек ощутили нехватку продовольствия

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Директор московского отделения Продовольственной организации ООН (ФАО) Олег Кобяков заявил, что мировой продовольственный кризис приобрел угрожающие масштабы задолго до событий на Украине. До начала конфликта почти 200 млн человек в 53 странах страдали от нехватки продовольствия, приводят слова представителя ООН «Известия».

Продовольственный кризис разразился или, вернее, приобрел угрожающие масштабы задолго до событий на Украине, — сказал Кобяков.

Так, в 2021 году помимо роста числа хронически голодающих с продовольственным кризисом столкнулись в умеренной или тяжелой форме 2,3 млрд человек, что составляет более четверти мирового населения. На сегодня здоровые пищевые рационы недоступны 3,1 млрд человек. Таким образом, отметил Кобяков, приходится констатировать, что мировому сообществу вряд ли удастся ликвидировать голод к 2030 году.

Устойчивое развитие продовольственных секторов экономики сдерживают вооруженные конфликты, экономические встряски, а также негативные последствия изменения климата, добавил глава продовольственной организации.

По словам Кобякова, сейчас нужно не только ликвидировать голод, но и провести кардинальную перестройку агропродовольственных систем для повышения их эффективности.

Чтобы мы могли накормить 9 млрд человек, которые будут жить на планете к середине XXI века, — заключил Кобяков.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что перспективы продления зерновой сделки выглядят не слишком оптимистичными. Часть договоренностей, касающихся экспорта продовольствия и удобрений из России, исполняется совсем не так, как договоренности по украинскому зерну.