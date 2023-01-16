Facebook (деятельность в РФ запрещена) закрыл страницу «RT на русском». Она недоступна для подписчиков и пропала из поисковой выдачи, сообщается в Telegram-канале «RT на русском». Журналисты указали, что причина блокировки в настоящее время неизвестна. На страницу к моменту блокировки были подписаны более двух миллионов человек.
Facebook закрыл страницу «RT на русском». Она оказалась недоступна для подписчиков и пропала из поисковой выдачи. Причины неизвестны, — сказано в сообщении.
Представители телеканала уже обратились в службу поддержки социальной сети для разъяснения причины блокировки.
Ранее сообщалось, что Facebook будет удалять контент, восхваляющий штурм правительственных зданий Бразилии. Администрация соцсети определила Бразилию как временное место повышенного риска.