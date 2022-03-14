В Facebook и Instagram запретили призывы к убийству государственных лидеров
Антон Соловьев
Антон Соловьев
12:30, 14 марта 2022
Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press
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Корпорация Meta ввела запрет на публикации в Facebook и Instagram, в которых есть призывы к убийству государственных лидеров. Об этом заявил вице-глава компании Ник Клегг. Он добавил, что руководство соцсети не поддерживает проявление русофобии, передаёт Reuters.
Meta выступает против русофобии. Мы нетерпимы к призывам к геноциду, этническим чисткам, любой дискриминации, преследованиям или насилию в отношении русских на нашей платформе,— передаётся в тексте обращения Meta.
В Роскомнадзоре ранее заявили, что блокировка Instagram требуется для обеспечения психологического здоровья граждан России. По мнению ведомства, россияне подвергаются травле и оскорблениям в соцсети.
Поводом для блокировки послужила новая редакционная «политика» в отношении граждан РФ, введённая компанией Meta. С одной стороны, руководство платформы подчеркнуло, что Facebook и Instagram не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян. С другой, пользователям соцсетей на Украине было разрешено призывать к насилию в отношении участников спецоперации РФ на Украине. Это было названо «временной мерой», принятой в «чрезвычайных и беспрецедентных обстоятельствах».