В Facebook и Instagram запретили призывы к убийству государственных лидеров

Корпорация Meta ввела запрет на публикации в Facebook и Instagram, в которых есть призывы к убийству государственных лидеров. Об этом заявил вице-глава компании Ник Клегг. Он добавил, что руководство соцсети не поддерживает проявление русофобии, передаёт Reuters.

Meta выступает против русофобии. Мы нетерпимы к призывам к геноциду, этническим чисткам, любой дискриминации, преследованиям или насилию в отношении русских на нашей платформе, — передаётся в тексте обращения Meta.

В Роскомнадзоре ранее заявили, что блокировка Instagram требуется для обеспечения психологического здоровья граждан России. По мнению ведомства, россияне подвергаются травле и оскорблениям в соцсети.

Поводом для блокировки послужила новая редакционная «политика» в отношении граждан РФ, введённая компанией Meta. С одной стороны, руководство платформы подчеркнуло, что Facebook и Instagram не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян. С другой, пользователям соцсетей на Украине было разрешено призывать к насилию в отношении участников спецоперации РФ на Украине. Это было названо «временной мерой», принятой в «чрезвычайных и беспрецедентных обстоятельствах».