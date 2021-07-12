В Евросоюзе выбрали сторону в случае российско-украинского конфликта

В случае обострения российско-украинского конфликта Евросоюз (ЕС) займёт сторону Украины, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в интервью для Lenta.ru. Вторжение в страну для ЕС неприемлемо, и он не допустит нарушения суверенитета Украины. Стано заверил, что при военном столкновении последует более сильная реакция, чем в 2014 году.

Наша позиция предельно ясна: ЕС не приемлет никакой агрессии. Мы займём сторону Украины и будем поддерживать её перед лицом любой агрессии. Никто не заинтересован в эскалации, потому что в конечном итоге кто от неё выиграет? Никто, по крайней мере в нашей части Европы, не хочет создавать большие трудности для рядовых жителей восточной Украины, которые и без того находятся в тяжёлом положении, — сказал Стано.

Он добавил, что заявления о провокациях со стороны Украины и Запада — любимый приём российской дезинформации и попытка отвлечь внимание. Стано порекомендовал задаться вопросом, в чём интерес Евросоюза или Украины при столкновении с Россией. Он назвал утверждения о провокациях абсолютно беспочвенными.

Никто не пойдёт на конфронтацию с Россией, потому что все знают, что это будет бессмысленная потеря людских жизней и средств. Зачем нам это делать? Ради чего? Посмотрите на то, чем сейчас занимается ЕС: восстановлением после пандемии, смягчением последствий изменений климата. Мы хотим восстановить нашу экономику, сделать ее «более зелёной». Это то, что волнует наших граждан. А не агрессия против России, — заверил Стано.

Ранее Евросоюз до 8 декабря 2022 года продлил действие санкций против ряда стран за нарушения прав человека, говорится в заявлении Совета ЕС. Среди фигурантов санкционного списка числятся в том числе и россияне.