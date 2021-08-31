В Евросоюзе сообщили о 70-процентной вакцинации взрослого населения

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Полный цикл вакцинации в странах Евросоюза прошли 70% взрослого населения. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Он сказала, что 70% взрослых в ЕС полностью вакцинированы, и выразила благодарность людям, которые позволили добиться этого великого достижения.

Но мы должны идти дальше! Нам нужно, чтобы вакцинацию прошли ещё больше европейцев. И мы должны помочь остальному миру тоже вакцинироваться, — заявила Урсула фон дер Ляйен.

В России всего сейчас вакцинированы 24,9%, это более 36 млн человек.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин после вакцинации защищён от коронавируса достаточным количеством антител. Путин вакцинировался «Спутником V».

За последние сутки в России выявлено 17 813 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. Около 7,7% инфицированных не имели характерных проявлений болезни. При этом 795 россиян скончались из-за осложнений COVID-19.