В Евросоюзе подготовили четвертый пакет санкций

Постоянные представители стран — членов Евросоюза на заседании согласовали четвёртый по счёту пакет антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится в заявлении французской миссии, председательствующей в Совете ЕС, опубликованной в Twitter-аккаунте.

Постпреды в координации с международными партнёрами утвердили четвёртый пакет санкций, нацеленных против физлиц и организаций, причастных к агрессии против Украины, а также ряда секторов российской экономики, — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что новый пакет санкций, помимо перcональных ограничений, будет включать приостановку экспорта в Россию предметов роскоши, прекращение инвестиций в энергетический cектор, ограничения в металлургической отрасли. Теперь ожидается, что санкционный пакет будет окончательно утверждён через техническую пиcьменную процедуру странами-членами, после чего его опубликуют о официальном журнале ЕС и он вступит в cилу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкционные устремления США против России могут продолжаться ещё долго. Ограничительные меры вводились бы вне зависимости от событий на Украине, считают в Кремле.

В понедельник сообщалось, что ЕС собирается ввести санкции против «Роснефти», «Транснефти», «Газпром нефти», а также заблокировать инвестиции в проекты добычи и разведки топлива. Отмечается, что несмотря на рестрикции, Европейский союз продолжит покупать нефть у российских компаний.

Страны Евросоюза готовы принять решение о дополнительных санкциях против России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он добавил, что Берлин и Париж продолжат давить на Москву, чтобы добиться урегулирования ситуации на Украине.

Великобритания уже ввела санкции против 386 депутатов Госдумы, которые ранее проголосовали за независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Канада запретила импорт российских нефтепродуктов. Кроме того, правительство Канады запретило гражданам своей страны покупать и приобретать «ряд нефтепродуктов» из России или от любых людей в России.