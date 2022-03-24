В Евросоюзе одобрили создание фонда солидарности с Украиной

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали создание фонда солидарности с Украиной. К участию в нём они пригласили партнёров со всего мира, сообщается в заявлении по итогам первого дня саммита.

ЕС привержен предоставлению поддержки украинскому правительству в его неотложных нуждах, а после прекращения спецоперации России — восстановлению демократической Украины. С этой целью Европейский совет соглашается создать трастовый фонд солидарности с Украиной и приглашает к участию своих международных партнёров, — отмечается в заявлении.

В рамках задуманного ЕС трастового фонда последует сбор средств с помощью международной конференции. Она должна быть вскоре организована, к чему призвал Евросовет.

Ранее стало известно, что глава комитета бундестага ФРГ по внешней политике Михаэль Рот заявил: о «решающих неделях» конфликта на Украине, в связи с чем Киев должен получить от Запада всю возможную гуманитарную и военную поддержку. Он отметил, что не только немецкое правительство, но и все страны Запада едины в этой позиции.