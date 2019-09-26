https://static.news.ru/photo/efa980ae-e07a-11e9-b9e0-fa163e074e61_660.jpgФото: Mario Salerno/dpa/Global Look Press
Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и вопросам безопасности Федерика Могерини изучает письмо с предложением ввести мораторий на развёртывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщил уполномоченный чиновник в структурах ЕС.
С инициативой выступил российский лидер Владимир Путин, она была передана по каналам МИДа.
Мы можем подтвердить, что высокий представитель получила послание от министра иностранных дел России Сергея Лаврова, и мы его изучаем, — цитирует чиновника Евросоюза РИА Новости.