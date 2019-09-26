Фото: Mario Salerno/dpa/Global Look Press

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и вопросам безопасности Федерика Могерини изучает письмо с предложением ввести мораторий на развёртывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщил уполномоченный чиновник в структурах ЕС.

С инициативой выступил российский лидер Владимир Путин, она была передана по каналам МИДа.

Мы можем подтвердить, что высокий представитель получила послание от министра иностранных дел России Сергея Лаврова, и мы его изучаем, — цитирует чиновника Евросоюза РИА Новости.

Как писал News.ru, послание о РСМД Путин направил главам нескольких государств, включая членов НАТО. В Североатлантическом альянсе уже заявили, что предложение Москвы нереально из-за российской ракеты 9М729.

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