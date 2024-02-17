В Европе заявили о расширении военного производства Фон дер Ляйен: ЕК представит стратегию военной промышленности ЕС

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Страны Евросоюза намерены нарастить военное производство более чем на 20%, а в марте Еврокомиссия (ЕК) представит новую стратегию военной помощи ЕС, заявила на Мюнхенской конференции по безопасности глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, европейские партнеры должны «тратить больше» и сделать все, чтобы «перехитрить Россию» на поле боя.

Примерно через три недели Еврокомиссия представит стратегию военной промышленности. Мы должны тратить больше, и мы это делаем, рост производства с прошлого года составляет 20% и будет больше, — заявила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что российская армия превосходит украинские войска, в результате чего живая сила ВСУ вынуждена сражаться с дальнобойными системами. Он также подчеркнул, что Запад виноват в том, что ВСУ пришлось оставить Авдеевку, поскольку украинская сторона столкнулась с нехваткой боеприпасов и другой помощи.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отказался комментировать журналистам решение Евросоюза передать Украине миллион артиллерийских снарядов. Перед этим еврокомиссар Тьерри Бретон сообщил, что ЕС поставит Киеву 1 млн боеприпасов к весне 2024 года.

В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна рассчитывает увеличить объемы производства военной техники и боеприпасов на своей территории. При этом глава государства попросил помощи у руководителей оборонных предприятий США, которым предложил войти в долю украинских производств.