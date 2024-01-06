В Европе заявили о панике после ударов ВКС России по Киеву Эксперт Меркурис: Европа запаниковала после российских ударов по Киеву

Фото: МО РФ

В Евросоюзе наблюдаются признаки паники после разрушительных для ВСУ ракетных ударов ВКС России, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Danny Haiphong. По его словам, Россия перегрузила американскую и европейскую системы ПВО атаками, которые наносятся масштабно и с помощью высокотехнологичного оружия. Эксперт убежден, что Россия своими действиями доказала уязвимость западных систем ПВО.

Запад очень кропотливо работал над тем, чтобы создать серьезную систему противовоздушной обороны для Киева, но она тоже была разрушена. <...> Мы видим признаки тревоги и паники, поскольку Евросоюз начал задумываться о производстве новых зенитных комплексов Patriot, — сказал Меркурис.

Ранее киевский военный эксперт Алексей Гетьман сообщил, что российская армия нанесла удар по месту разработки новейших ракет для ВСУ. По его словам, Вооруженные силы России добились успеха в ликвидации объекта благодаря разведывательным мероприятиям.

В свою очередь депутат Верховной рады Кира Рудык заявила, что российский ракетный удар по стратегическим объектам в Киеве был похож на конец света. Она отметила, что не знает, смогли бы расчеты киевской ПВО перехватить какие-либо снаряды ВС России.