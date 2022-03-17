В Европе захотели вручить Зеленскому Нобелевскую премию мира

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Телефонный разговор президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином запланирован на 16:00 по московскому времени 18 марта. Это следует из расписания, распространённого пресс-службой Белого дома, передаёт РИА Новости.

В расписании говорится, что в 11:00 по местному времени (18:00 мск) президент Байден проведёт регулярный брифинг с командой национальной безопасности. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что Байден в ходе...