В Европе захотели вручить Зеленскому Нобелевскую премию мира
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
06:31, 18 марта 2022
Фото: C.K. Koay/CC BY-NC 2.0/flickr.com
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Бывшие и действующие европейские политики обратились к Нобелевскому комитету с предложением внести кандидатуру президента Украины Владимира Зеленского на получение Нобелевской премии мира. По мнению подписантов, украинский лидер и народ страны заслуживают эту награду. Соответствующее письмо было опубликовано на специально созданной для этой цели странице.
Нужно обеспечить выдвижение на Нобелевскую премию мира демократически избранного президента Украины Владимира Зеленского, — сказано в обращении.
Уточняется, что европейские политики хотят таким образом продемонстрировать народу Украины, что мир на его стороне.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Альянс продолжит поставки вооружений на Украину. По его словам, в организации понимают «фрустрацию и отчаяние» президента Зеленского из-за происходящих в стране событий. Генсек добавил, что в рамках новых поставок Киеву будут переданы продвинутые противовоздушные и противотанковые системы. Он также напомнил, что НАТО активно помогало развитию украинской армии с 2014 года. Североатлантический альянс за эти годы, по мнению главы организации, «подготовил десятки тысяч украинских солдат, которые сейчас на передовых позициях».