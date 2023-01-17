В Европе заговорили о существенном увеличении поставок вооружений Украине Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: Запад должен поставить Украине все виды вооружений

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к западным странам с призывом поставить Киеву любое оружие, которое тот сможет использовать, сообщает телеканал CNN. Глава ЕК отметила на полях Всемирного экономического форума в Давосе, что Запад должен сделать «важный шаг в поддержке Вооруженных сил Украины».

Западным союзникам необходимо повысить уровень военной поддержки Украины. Ей нужно все военное оборудование, с которым она может справиться, включая передовые системы, — сказала фон дер Ляйен.

В настоящее время несколько стран Европы обсуждают возможность отправки Киеву наступательной бронетехники, включая танки Leopard 2.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ранее заявил о желании страны присоединиться к Германии и США в организации поставок Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Свое намерение политик озвучил в ходе своего визита в Белый дом. Нидерланды обладают данными системами, но о поставках Киеву до этого момента речь не шла.