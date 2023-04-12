В Европе заговорили о независимости от США Глава Евросовета Мишель: ЕС поддерживает идею Макрона о «стратегической автономии» от США

Фото: Norbert Scanella/imago-images.de/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Глава Евросовета Шарль Мишель рассказал Politico, что Евросоюз становится более благосклонным к идее президента Франции Эммануэля Макрона о «стратегической автономии» от США. По его словам, позиция французского лидера в этом вопросе отражает взгляды европейских лидеров. Он отметил, что в Европе за последние несколько лет произошел сдвиг в пользу стратегической автономии.

По поводу вопроса взаимоотношений с Соединенными Штатами, то понятно, что на переговорах в Евросовете могут быть свои нюансы и деликатные вопросы. Некоторые европейские лидеры не говорили бы так, как Эммануэль Макрон. Я думаю, многие действительно думают так, как Эммануэль Макрон, — сказал Мишель.

Политик подчеркнул, что поддерживает тесное сотрудничество Брюсселя и Вашингтона, но уточнил, что «не следует слепо следовать позиции США по всем вопросам».

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону разработать план по урегулированию конфликта на Украине. Политик заявил, что после проведения этой работы Пекин поддержит предложения французской стороны.