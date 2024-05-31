В Европе обратили внимание на «тревожный звоночек» Politico: покушение на премьера Словакии Фицо должно стать «тревожным звоночком»

Фото: Radovan Stoklasa/Global Look Press

Покушение на Роберта Фицо

Обозреватель издания Politico Джейми Деттмер сравнил ситуацию в Европе с обстановкой перед началом Первой мировой войны. По мнению эксперта, покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо должно стать «тревожным звоночком».

Как и в последние годы в Европе, в ту эпоху наблюдался рост политических группировок, движений, склонных к насилию, а также агрессивного националистического мышления. Будучи эпохой избыточного и возмутительного неравенства доходов, она была сравнима с сегодняшней, маскируя серьезные социальные и экономические потрясения, — пишет обозреватель.

Политический аналитик провел аналогию между недавним покушением на премьера Словакии и убийством Франца Фердинанда в 1014 году. По мнению Деттмера, этот эпизод может не привести к новой мировой войне. Однако опасения есть. Эксперт допустил, что историки в ближайшие годы оценят это покушение как еще один промежуточный этап на пути к «тревожному сползанию Европы в крайнюю политическую враждебность и насилие».

В Кремле ранее оценили слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о подготовке Европы к войне с Россией. Пресс-секретерь президента РФ Дмитрий Песков отметил, сегодня на Западе происходит нагнетание провоенных настроений и разжигание истерики.