В Европе выдвинули ультиматум Китаю из-за дешевых авто ЕК потребовала от Китая сократить экспорт в Европу электромобилей

Брюссель потребовал от Пекина добровольного сокращения экспорта электромобилей на европейский рынок, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Иначе, по ее слова, будут приняты жесткие экономические меры, пишет ТАСС.

Китайская субсидированная продукция, такая как электромобили и стальная продукция, наводнили рынок ЕС. <...> Мир не может принимать лишнюю китайскую продукцию. <...> мы будем интенсивно координировать ответные действия со странами G7 и развивающимися странами, — сказала она.

Она подчеркнула, что доступ на рынки ЕС «должен быть равным», однако Европа будет защищать свои компании «без колебаний». По ее словам, для этого европейские страны готовы применить свои «инструменты по защите рынка» в полном объеме.

Ранее в Китайской ассоциации легковых автомобилей сообщили, что продажи автомобилей в Китайской Народной Республике в марте 2024 года составили 33% от продаж всех авто в мире. По сравнению с прошлым годом доля машин производства КНР увеличилась на 3%. Среди автопроизводителей единственной компанией, которая смогла войти в десятку лидеров, оказалась Geely.