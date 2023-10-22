В Европе указали на «особое внимание» Байдена к фон дер Ляйен Welt: наблюдателей насторожило особое отношение Байдена к фон дер Ляйен

Фото: Al Drago - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен удостоилась особого внимания президента США Джо Байдена на встрече в Белом доме, отметила в своем материале обозреватель немецкого Die Welt Стефани Больцен. По словам журналистки, глава ЕК и американский лидер называли друг друга по имени, она говорила ему «дорогой» и это «насторожило наблюдателей». В то же время глава Евросовета Шарль Мишель не получил индивидуальной аудиенции Байдена.

На саммите ЕС — США председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен пользуется особым вниманием со стороны президента США Джо Байдена, в то время как глава Евросовета Шарль Мишель не получает индивидуальной аудиенции. <...> Глава Еврокомиссии прогулялась с президентом США в Розовом саду Белого дома, в то время как Мишель побеседовал [с Байденом] только в Овальном кабинете, — написала Больцен.

Она также указала на то, что глава Евросовета и председатель Еврокомиссии прибыли в Белый дом в разное время, а при выступлении Мишеля фон дер Ляйен «неподвижно сидела, даже не поднимая головы». Саммит ЕС — США прошел в Вашингтоне 20 октября.

Ранее сообщалось что Урсула фон дер Ляйен подверглась критике со стороны высокопоставленных лиц Евросоюза за превышение должностных полномочий после незапланированной поездки в Израиль. По данным Politico, дипломаты, законодатели и сотрудники ЕК заявили, что она не считается с официальным мнением стран ЕС и руководствуется суждениями небольшой группы советников. Они также выразили недовольство в связи с тем, что глава ЕК проявила солидарность с жертвами атак ХАМАС, но «не передала их призывы к Израилю соблюдать международное право в Газе».