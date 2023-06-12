В Европе указали на опасную тенденцию в сфере ядерных вооружений SIPRI: ядерные державы наращивают свою мощь на фоне общей геополитической напряженности

Фото: Brian Cahn / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Новое исследование Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) показало, что ядерные державы активно наращивают число развернутых ядерных боеголовок на фоне украинского конфликта. По данным на официальном сайте SIPRI, в январе 2023 года такие страны как Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль суммарно имели порядка 12 512 единиц ядерного оружия, из которых 9576 были расположены на складах потенциального пользования. Это на 86 единиц больше по сравнению с годом ранее.

В январе 2023 года такие страны как Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль суммарно имели порядка 12 512 единиц ядерного оружия, из которых 9576 находились на складах потенциального пользования, что на 86 единиц больше по сравнению с январем 2022 года, — сказано в публикации.

Аналитики добавили, что почти две тысячи боеголовок, которые в абсолютном большинстве принадлежат США и России были переведены в состояние повышенной боеготовности.

21 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ. При этом он отметил, что речь идет именно о приостановке участия. По словам главы государства, для возврата к диалогу потребуются разъяснения о военных намерениях Франции и Великобритании.