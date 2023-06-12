Новое исследование Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) показало, что ядерные державы активно наращивают число развернутых ядерных боеголовок на фоне украинского конфликта. По данным на официальном сайте SIPRI, в январе 2023 года такие страны как Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль суммарно имели порядка 12 512 единиц ядерного оружия, из которых 9576 были расположены на складах потенциального пользования. Это на 86 единиц больше по сравнению с годом ранее.
В январе 2023 года такие страны как Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль суммарно имели порядка 12 512 единиц ядерного оружия, из которых 9576 находились на складах потенциального пользования, что на 86 единиц больше по сравнению с январем 2022 года, — сказано в публикации.
Аналитики добавили, что почти две тысячи боеголовок, которые в абсолютном большинстве принадлежат США и России были переведены в состояние повышенной боеготовности.
21 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ. При этом он отметил, что речь идет именно о приостановке участия. По словам главы государства, для возврата к диалогу потребуются разъяснения о военных намерениях Франции и Великобритании.