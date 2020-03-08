https://static.news.ru/photo/9c4beaaa-6207-11ea-832a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Пища не является источником заражения новым типом коронавируса. Об этом заявили в Агентстве ЕС по безопасности продуктов питания.

В настоящее время нет доказательств того, что пища является вероятным источником или путём передачи коронавируса, — цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.

В агентстве добавили, что внимательно следят за ситуацией с распространением COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что вирус COVID-19 продолжает распространяться по миру. В настоящее время заболевание зарегистрировано в 101 стране мира. За последние сутки первые случаи заражения были зафиксированы в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах и на французском карибском острове Мартиника.

В России в настоящее время зарегистрировано 17 случаев коронавирусной инфекции. После выздоровления уже выписаны два гражданина Китая и один россиянин.

Всего число заражённых превысило 110 тысяч человек, умерли 3,8 тысячи, выздоровели более 62 тысячи пациентов.