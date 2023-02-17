В Европе отказались от части санкций против России Politico: Еврокомиссия отказалась вводить санкции против ядерного сектора России

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) отказалась от планов ввести санкции в отношении ядерного сектора России или его представителей в своем десятом пакете санкций, пишет Politico со ссылкой на трех дипломатов. Автор статьи напомнил, что против данного шага долгое время выступала Венгрия. По информации издания, в европейском ведомстве собирались ввести санкции против отдельных сотрудников Росатома и других компаний, но отказались.

К сожалению, ядерный сектор не включен в этот пакет, — заявил Politico один из дипломатов Евросоюза.

В Европе опасаются, что любые меры против Росатома могут быть заблокированы Будапештом.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе рассматривают возможность введения ограничений в отношении Росбанка, Альфа-Банка, банка «Тинькофф» и Фонда национального благосостояния РФ в рамках десятого пакета санкций. По информации агентства, Брюссель также хочет заставить европейские банки предоставлять информацию об активах ЦБ России. В Еврокомиссии предложили усилить обязательства по предоставлении данных о замороженных активах, связанных с российскими компаниями и физлицами, находящимися под санкциями.