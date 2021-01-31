В Европе осудили задержания на незаконных акциях протеста в России

https://static.news.ru/photo/a6ae04fe-63ed-11eb-96a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель выразил сожаление реакцией российских властей на акции протеста сторонников оппозиционера Алексея Навального, состоявшиеся 31 января в России.

Сожалею о массовых задержаниях и непропорциональном применении силы против протестующих и журналистов в России сегодня, — написал в Twitter глава дипломатии ЕС.

I deplore widespread detentions and disproportionate use of force against protesters and journalists in #Russia again today. People must be able to exercise their right to demonstrate without fear of repression. Russia needs to comply with its international commitments. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 31, 2021

Он подчеркнул, что люди должны иметь возможность реализовать своё право на демонстрации, не опасаясь репрессий. Боррель призвал Россию выполнять свои международные обязательства.

Как минимум 4445 человек задержали силовики по всей России на незаконных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Наибольшее число задержанных в Москве, где увели 1395 человек. На втором месте по этому показателю Санкт-Петербург (961 задержанный), на третьем — Красноярск (194 задержанных). Также в пятёрке «лидеров» Нижний Новгород (161) и Тверь (124). Всего задержания проходили в 85 городах страны, следует из данных правозащитного проекта «ОВД-Инфо».

Во многих городах России 31 января продолжается акция протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, задержанного после возвращения из Германии. В некоторых населённых пунктах проходят жёсткие задержания, писал NEWS.ru.