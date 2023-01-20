В Европе оценили влияние западного оружия на ситуацию на Украине Евродепутат Синчич: отправляемое Западом оружие Украине не повлияет на ситуацию на фронте

Фото: Dwi Anoraganingrum / www.imago-images.de / Global Look Press

Евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич рассказал «Известиям», что отправляемое западными странами оружие Украине вряд ли повлияет на ситуацию на фронте. Парламентарий добавил, что страны — члены НАТО уже опустошили свои склады со старым оружием и теперь начнут поставлять украинской стороне более современное вооружение. Он отметил, что для увеличения мощностей по производству западного оружия и боеприпасов потребуются годы.

Большая часть мощностей по производству оружия и боеприпасов на Западе уже исчерпана, а для ее увеличения потребуются годы. На мой взгляд, оружие, отправленное на Украину, мало повлияет на ход боевых действий, так как украинская армия находится в очень плохом состоянии, — сказал Синчич.

По словам политика, поставляемое Западом оружие приведет к еще большему количеству убитых с обеих сторон.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее обратилась к западным странам с призывом поставить Киеву любое оружие, которое тот сможет использовать. Глава ЕК отметила на полях Всемирного экономического форума в Давосе, что Запад должен сделать «важный шаг в поддержке вооруженных сил Украины».