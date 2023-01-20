Евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич рассказал «Известиям», что отправляемое западными странами оружие Украине вряд ли повлияет на ситуацию на фронте. Парламентарий добавил, что страны — члены НАТО уже опустошили свои склады со старым оружием и теперь начнут поставлять украинской стороне более современное вооружение. Он отметил, что для увеличения мощностей по производству западного оружия и боеприпасов потребуются годы.
Большая часть мощностей по производству оружия и боеприпасов на Западе уже исчерпана, а для ее увеличения потребуются годы. На мой взгляд, оружие, отправленное на Украину, мало повлияет на ход боевых действий, так как украинская армия находится в очень плохом состоянии, — сказал Синчич.
По словам политика, поставляемое Западом оружие приведет к еще большему количеству убитых с обеих сторон.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее обратилась к западным странам с призывом поставить Киеву любое оружие, которое тот сможет использовать. Глава ЕК отметила на полях Всемирного экономического форума в Давосе, что Запад должен сделать «важный шаг в поддержке вооруженных сил Украины».