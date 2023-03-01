В Европе оценили идею отмены части санкций против России Евродипломат Стано: ждать смягчения санкций ЕС против России в ближайшее время не стоит

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Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано рассказал «Известиям», что ждать какого-либо смягчения санкционного режима в отношении России в ближайшее время не стоит. Он добавил, что этот процесс напрямую зависит от «поведения Кремля», которое не меняется. По его словам, государства — члены ЕС регулярно пересматривают существующие санкции и корректируют их в случае необходимости.

Ослабление санкций или их отмена связаны с изменением поведения, за которое они были введены. Пока мы не видим такого изменения в поведении Кремля, — сказал Стано.

Он при этом подчеркнул, что Европейский союз продолжит реагировать на любую эскалацию в отношении Украины со стороны России.

Ранее в Минфине США рассказали, что под американскими санкциями оказалось более 80% российского банковского сектора. Отмечается, что под ограничениями оказалось около 2,4 тысячи физических и юридических лиц с начала специальной операции на Украине. По информации ведомства, российский рынок покинуло более тысячи иностранных компаний. В Минфине добавили, что под санкциями Штатов оказались 10 крупнейших банков России.