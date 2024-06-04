В Европе объяснили, какой ход Байдена приведет Зеленского в неистовство The Telegraph: отсутствие Байдена на саммите в Швейцарии разозлит Зеленского

Фото: Official White House/Erin Scott

Джо Байден

Украина во главе с президентом Владимиром Зеленским будет в гневе, если американский лидер Джо Байден проигнорирует саммит в Швейцарии, пишет британская газета The Telegraph. По мнению авторов статьи, Киев остро нуждается в поддержке главы Белого дома в Берне.

Это решение, вероятно, вызовет гнев на Украине, где ранее говорили, что саммит в Швейцарии, вокруг которого и так много проблем, нуждается в Байдене, — указали журналисты.

По данным британских авторов, Байден в конечно итоге ответит отказом на приглашение Зеленского посетить Швейцарию. Вместо этого, полагают журналисты, президент США будет участвовать в мероприятии по сбору средств для своей предвыборной кампании в обществе разных звезд Голливуда.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин утверждал, что Владимир Зеленский лично обзванивал и упрашивал лидеров стран СНГ приехать на саммит в Швейцарию. Однако никто не согласился.

Агентство Bloomberg в свою очередь предположило, что запланированный на 15–16 июня саммит в Швейцарии среди прочего будет посвящен теме переговоров между Москвой и Киевом. Так, в проекте резолюции, подготовленному к мероприятию, указано, что участники будут обсуждать конкретные шаги для выстраивания диалога между сторонами конфликта. При этом подчеркивается важность решения вопросов безопасности объектов атомной энергетики, а также обеспечения свободного судоходства в Черном и Азовском морях.