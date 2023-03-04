В Европе нашли радикальный способ помочь Киеву FT: в Еврокомиссии призвали перейти к экономике военного времени для помощи Украине

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил газете The Financial Times, что Брюсселю необходимо перейти от европейской оборонной промышленности к модели экономики военного времени, чтобы помочь Украине. По его словам, экономика должна удовлетворить потребности Евросоюза в оборонном производстве. Он отметил, что это также позволит нарастить производство боеприпасов для Украины.

Я считаю, что пришло время, чтобы европейская оборонная промышленность перешла к модели экономики военного времени. Она должна удовлетворить наши потребности в оборонном производстве. Так же, чтобы справиться с реалиями конфликта высокой интенсивности необходимо заняться наращиванием производства боеприпасов, — сказал Бретон.

Он при этом не стал уточнять, поддерживают ли жители Европы такое решение.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США хотели бы видеть со стороны Китая помощь Украине в плане «самообороны». Он подчеркнул, что Пекин также должен осудить специальную операцию России. Он также напомнил о недопустимости предоставления военной помощи Москве в рамках СВО.