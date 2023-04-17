В Европе испугались дефолта в США Глава ЕЦБ: власти США не могут и не должны допустить дефолт по госдолгу

Фото: ECB / XinHua / Global Look Press

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в эфире CBS заявила, что если американская администрация допустит дефолт по своему долгу, с негативными последствиями столкнутся не только США, но и весь мир. Она добавила, что не верит в то, что американская администрация может допустить дефолт по своему долгу. Она призвала демократов и республиканцев «задвинуть политические разногласия» согласовать потолок по госдолгу.

Я просто не могу поверить, чтобы они допустили такую ​​большую, большую катастрофу из-за дефолта Соединенных Штатов Америки по своему долгу. Это невозможно. Но если это произойдет, будут очень негативные последствия не только для этой страны, где пошатнулось бы доверие, но и для всего мира, — сказала Лагард.

Он отметила, что США нужно учесть интересы нации.

Ранее американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший банковский кризис 2008 года, заявил, что в ближайшем будущем США столкнутся с кредитным кризисом, за которым последует депрессивный период в экономике страны. Он отметил, что падение рынка коснется всех американских банков. Рубини подчеркнул, что страна сталкивается с большим оттоком депозитов, поскольку обеспокоенные клиенты забирают свои деньги после краха Silicon Valley Bank, 16-го по величине банка США.